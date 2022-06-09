Молодіжна збірна Україні у яскравій перестрілці зіграла внічию з Францією у відборі на Євро-2023

Молодіжна збірна Україні у яскравій перестрілці зіграла внічию з Францією у відборі на Євро-2023

У четвер, 9 червня, в рамках групи Н відбору на Євро U-21 молодіжна збірна України зустрічалася з Францією.

Поєдинок у Стамбулі на стадіоні Неджмі Кадіоглу завершився бойовою нічиєю - 3:3 .

До десятої хвилини команди відзначилися у воротах одне одного тричі - на голи Маттіса Абліна та Кефрена Тюрама точним ударом відповів Владислав Ванат.

Згодом Амін Гуірі забив третій м'яч французів, але перед перервою Бенуа Бадьяшіль відзначився автоголом.

Від поразки "синьо-жовтих" врятував Артем Бондаренко, якому асистував Констянтин Вівчаренко.

Перед заключним матчем Україна втратила шанси зайняти перше місце у відбірковій групі і не опуститься нижче за друге місце, яке дозволяє поборотися за вихід на Євро-2023 у матчах плейоф.

У неділю, 12 червня, команда Руслана Ротаня зіграє проти однолітків із Вірменії.

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ірландію у своєму першому поєдинку розіграшу Ліги націй-2022/2023.

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