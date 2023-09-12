Молодіжна збірна України важкою перемогою стартувала у відборі на Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) обіграла однолітків з Північної Ірландії в матчі першого туру кваліфікації Євро-2025. Поєдинок у словацькому Попраді закінчився з рахунком 1:0 .

Тривалий час "синьо-жовтим" не вдавалося зламати оборону суперника, незважаючи на суттєву перевагу у володінні м'ячем. Моментів українці також створили більше і в другому таймі все ж змогли забити.

На 70-й хвилині захисник львівського "Руха" Віталій Роман завдав влучного удару з меж штрафного. У підсумку цей гол виявився єдиним у грі та переможним.

Цей поєдинок став другим для молодіжної збірної України під керівництвом іспанця Унаї Мельгоси. Раніше наша команда 8 вересня у товариській зустрічі поступилася Німеччині (0:2).

Окрім України та Північної Ірландії, у групі F також ведуть боротьбу Англія, Сербія, Азербайджан і Люксембург. У наступному матчі відбору на континентальну першість українська "молодіжка" 12 жовтня зіграє з Люксембургом.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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