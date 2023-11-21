Молодіжна збірна України виграла п'ятий матч поспіль і продовжила гегемонію у відборі на Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) обіграла команду Азербайджану в матчі 5-го туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Поєдинок в іспанській Мурсії завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0 .

Єдиний і вирішальний гол підопічні Унаї Мельгоси забили в першому таймі. Це сталося на 34-й хвилині, коли півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко реалізував пенальті.

Упродовж матчу українці тотально переважали суперника у володінні м'ячем та створили набагато більше небезпечних моментів, однак у підсумку задовільнилися мінімальним тріумфом.

Для української "молодіжки" це п'ята поспіль перемога у поточному відборі на континентальну першість. Вигравши усі свої матчі, підопічні Мельгоси з 15 очками впевнено очолюють групу F. Далі в турнірній таблиці розташувалися Англія, Сербія (по 9 очок), Люксембург, Північна Ірландія та Азербайджан (по 3 бали).

Раніше "синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії (1:0), розгромили Люксембург (3:0), драматично вирвали перемогу над чинним чемпіоном Європи U-21 Англією (3:2) та знищили Люксембург (4:0).

У наступному матчі відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 "синьо-жовті" 26 березня 2024 року на виїзді зустрінуться з Азербайджаном.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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