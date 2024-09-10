Молодіжна збірна України виграла восьмий матч поспіль і достроково вийшла на Євро-2025 (відео)

Молодіжна збірна України (U-21) достроково забезпечила собі участь у фінальному турнірі Євро-2025. Це сталося після виїзної перемоги "синьо-жовтих" над Північною Ірландією ( 1:2 ) в матчі 8-го туру групового етапу кваліфікації.

У першому таймі підопічні Унаї Мельгоси створили собі гандикап у два м'ячі. Обидва голи в активі футболістів київського "Динамо" – на 10-й хвилині рахунок відкрив Назар Волошин, а на 30-й хвилині Максим Брагару подвоїв перевагу гостей.

Під завісу другого тайму господарі скоротили відставання в рахунку – Чарлі Аллен реалізував пенальті, призначений за фол Арсенія Батагова, який також отримав пряму червону картку.

Однак чисельною перевагою північноірландці скористатися не встигли. Українці в меншості втримали перемогу, яка стала для нашої команди восьмою поспіль у поточному відборі на континентальну першість.

Повне відео матчу Північна Ірландія U-21 – Україна U-21

Відтак українська "молодіжка" з 24 очками достроково вийшла на Євро-2025. За два тури до кінця команда Мельгоси лідирує у своїй групі й навіть якщо пропустить вперед Англію, яка відстає на п'ять балів, то отримає пряму путівку на чемпіонат Європи як одна з трьох найкращих команд, що посіли другі місця.

Заключні матчі відбору на молодіжне Євро українці зіграють проти Англії та Сербії 11 та 15 жовтня відповідно.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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