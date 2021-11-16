Молодіжна збірна України вирвала перемогу над сербами у напруженому матчі відбору на Євро-2023

Молодіжна збірна України вирвала перемогу над сербами у напруженому матчі відбору на Євро-2023

Підопічні Руслана Ротаня не забили пенальті, але це не вплинуло на підсумок зустрічі.

Молодіжна збірна України обіграла команду Сербії в 6-му турі групового етапу відбору на Чемпіонат Європи-2023. Поєдинок на "Арені Львів" закінчився перемогою господарів - 2:1 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 9-й хвилині: Дмитро Криськів відзначився після передачі Михайла Мудрика.

Перед перервою підопічні Руслана Ротаня могли подвоїти свою перевагу, але Артем Бондаренко не реалізував пенальті. У підсумку це ледь не коштувало українській збірній перемоги - на 78-й хвилині Стефан Мітровіч відновиви паритет у протистоянні.

Проте останнє слово в цьому матчі все ж було за українцями. Гол таланта донецького "Шахтаря" Георгія Судакова на 81-й хвилині приніс нашій "молодіжці" перемогу.

Після шести зіграних матчів Україна з 13 очками посідає друге місце в групі H. "Синьо-жовті" поступаються французам, які мають поєдинок у запасі, за додатковими показниками.

У наступному матчі відбору на Євро-2023 Україна 24 березня в гостях зіграє з аутсайдером групи Вірменією.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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