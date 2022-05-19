Молодіжна збірна України впевнено стартувала на відборі до волейбольного Євро-2022

Молодіжна збірна України впевнено стартувала на відборі до волейбольного Євро-2022

Збірна України U-22 вдало розпочала виступ на відбірковому турнірі до чемпіонату Європи з волейболу серед молодіжних команд у турецькій Анкарі.

У стартовому матчі "синьо-жовті" перемогли однолітків з Данії - 3:0 .

Перший сет видався вдалим для команди Володимира Романцова – відірвавшись вперед (10:3), українці лише нарощували перевагу та змушували своїх суперників помилятися – 25:13.

У другій партії все знову пішло за сценарієм української збірної – 25:15.

Третій сет взагалі розпочався з розгромних 5:0. Українцям залишалося лише зберегти комфортну перевагу. Саме це вони і зробили – 25:20.

Нагадаємо, що у суботу, 21 травня, збірна України зустрінеться зі збірною Ісландії, початок - о 16:00. Інший матч групи С Туреччина - Ісландія розпочнеться сьогодні о 18:30.

Читайте також:

Вийшла на п'єдестал з синьо-жовтим стягом: українська легкоатлетка завоювала "срібло" на першому турнірі 2022 року

Збірна України експериментальним складом не втримала перемогу у контрольному матчі

Українська тенісистка на класі вийшла до фіналу кваліфікації Roland Garros