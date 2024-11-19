Молодіжна збірна України врятувалася від поразки у товариському матчі з Італією (відео)

Підопічні Унаї Мельгоси двічі зуміли відігратися під час поєдинку проти "Скуадри Адзурри".

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) зіграла внічию з Італією у товариському матчі, який відбувся у Спеції. Зустріч завершилася з рахунком 2:2 .

На 26-й хвилині поєдинку господарі відкрили рахунок зусиллями Джованні Фаббіана. Через дві хвилини "синьо-жовті" відігралися – точного удару низом у дальній кут завдав Ілля Квасниця.

Перед перервою "Скуадра Адзурра" знову вийшла вперед – на 45-й хвилині відзначився Франческо Еспозіто.

Однак у другому таймі українці зуміли вирвати нічию – на 83-й хвилині рятівний гол забив Ігор Краснопір, який вийшов на заміну всього за кілька хвилин до цього.

Повне відео матчу Італія U-21 – Україна U-21

Зазначимо, що 15 листопада українська "молодіжка" оформила камбек і вирвала нічию в результативному спарингу з Португалією (3:3).

Ці поєдинки стали для підопічних Унаї Мельгоси підготовкою до фінального турніру Євро-2025, який влітку наступного року прийматиме Словаччина. Жеребкування континентальної першості за участю нашої команди відбудеться 3 грудня.

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