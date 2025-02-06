Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на Євро-2027

У четвер, 6 лютого, відбулося жеребкування відбіркового турніру молодіжного чемпіонату Європи-2027 (U-21). Зокрема своїх суперників отримала і збірна України.

"Синьо-жовті" були посіяні з першого кошика і потрапили до групи Н, де позмагаються з Хорватією, Угорщиною, Туреччиною та Литвою.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Відбір Євро-2027 (U-21): результати жеребкування

Група А: Іспанія, Румунія, Фінляндія, Косово, Кіпр, Сан-Марино.

Група B: Португалія, Чехія, Болгарія, Шотландія, Азербайджан, Гібралтар.

Група C: Франція, Швейцарія, Ісландія, Фарерські острови, Люксембург, Естонія.

Група D: Англія, Ірландія, Словаччина, Молдова, Казахстан, Андорра.

Група E: Італія, Польща, Швеція, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія.

Група F: Німеччина, Грузія, Греція, Північна Ірландія, Латвія, Мальта.

Група G: Нідерланди, Норвегія, Словенія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина.

Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.

Група I: Данія, Бельгія, Австрія, Уельс, Білорусь.

Додамо, що збірна України зіграє в групі D молодіжного Євро-2025 (U-21). На груповому етапі підопічні Унаї Мельгоси зустрінуться з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться від 11 до 28 червня 2025 року в Словаччині. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу (21-22 червня), далі відбудуться півфінали (25 червня) та фінал у Братиславі (28 червня).

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

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