Молодіжна збірна України з футболу назвала склад на березневий матч відбору Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) визначилася зі складом команди на перші матчі 2024 року. В березні "синьо-жовті" проведуть матч кваліфікації чемпіонату Європи-2025 з Азербайджаном, а також товариську гру проти олімпійської збірної Марокко.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, головний тренер української "молодіжки" Унаї Мельгоса викликав до розташування команди 24 футболістів.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Павло Ісенко ("Ворскла"), Руслан Нещерет ("Динамо"), Яків Кінарейкін ("Дніпро-1").

Захисники: Ілля Крупський ("Ворскла"), Костянтин Вівчаренко ("Динамо"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Артем Смоляков ("Полісся"), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Володимир Салюк ("Чорноморець").

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Євген Павлюк ("Ворскла"), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва – "Динамо"), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – "Дніпро-1"), Олександр Яцик ("Зоря"), Максим Хлань ("Лехія", Польща), Борис Крушинський ("Полісся"), Ілля Квасниця ("Рух"), Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія), Максим Брагару ("Чорноморець").

Нападники: Ігор Горбач ("Зоря"), Ігор Краснопір ("Оболонь").

26 березня підопічні Мельгоси у Баку проведуть матч відбору на Євро-2025 з Азербайджаном. Перед цим, 22 березня, "синьо-жовті" у турецькій Антальї зіграють контрольний поєдинок з командою Марокко U-23.

Молодіжна збірна України лідирує у групі F відбору на Євро-2025, випереджаючи Англію на три очки. Команда Мельгоси перемогла у всіх п'яти матчах кваліфікації на континентальну першість.

"Синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії (1:0), розгромили Люксембург (3:0), драматично вирвали перемогу над чинним чемпіоном Європи U-21 Англією (3:2), знищили Люксембург (4:0) та обіграли Азербайджан (1:0).

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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