Молодіжна збірна України з футболу назвала склад на вересневі матчі відбору до Євро-2025

Підопічні Унаї Мельгоси зіграють проти Сербії та Північної Ірландії.
Молодіжна збірна України з футболу (U-21) оголосила заявку на вересневі матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2025.
На поєдинки проти Сербії та Північної Ірландії головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав до розташування команди 24 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Склад молодіжної збірної України (U-21)
Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Яків Кінарейкін ("Карпати" Львів).
Захисники: Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина), Володимир Салюк ("Металіст 1925" Харків), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – "Рух" Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – "Динамо" Київ), Ілля Крупський ("Ворскла" Полтава), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир).
Півзахисники: Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (обидва – "Карпати" Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі – "Динамо" Київ), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва – "Рух" Львів), Максим Хлань ("Лехія", Польща).
Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Ігор Горбач ("Зоря" Луганськ).
Номінально домашній матч проти Сербії українці зіграють 6 вересня у латвійській Ризі (початок – о 19:00 за київським часом), а виїзний поєдинок з Північною Ірландією відбудеться 10 вересня в місті Балліміна (старт – о 21:45 за київським часом).
Турнірне становище у групі збірної України у відборі на Євро-2025 (U-21)
1. Україна – 18 очок (6 матчів), 15:2 (різниця голів)
2. Англія – 18 очок (7), 32:5
3. Сербія – 10 очок (7), 9:16
4. Північна Ірландія – 6 очок (6), 4:8
5. Люксембург – 4 очки (8), 4:23
6. Азербайджан – 3 очки (6), 4:14
У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).
Розклад матчів збірної України у відборі на Євро-2025 (U-21)
6 вересня. Україна – Сербія
10 вересня. Північна Ірландія – Україна
11 жовтня. Англія – Україна
15 жовтня. Сербія – Україна
Читайте також:
Кубок України з футболу: розклад і результати матчів третього попереднього етапу
Шовковський і гравці "Динамо" висловилися про поразку в першому матчі плейоф відбору Ліги чемпіонів
Кривбас – Бетіс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій