Молодіжна збірна України з футболу назвала склад на вересневі матчі відбору до Євро-2025

Підопічні Унаї Мельгоси зіграють проти Сербії та Північної Ірландії.

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) оголосила заявку на вересневі матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2025.

На поєдинки проти Сербії та Північної Ірландії головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав до розташування команди 24 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Яків Кінарейкін ("Карпати" Львів).

Захисники: Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина), Володимир Салюк ("Металіст 1925" Харків), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – "Рух" Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – "Динамо" Київ), Ілля Крупський ("Ворскла" Полтава), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (обидва – "Карпати" Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі – "Динамо" Київ), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва – "Рух" Львів), Максим Хлань ("Лехія", Польща).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Ігор Горбач ("Зоря" Луганськ).

Номінально домашній матч проти Сербії українці зіграють 6 вересня у латвійській Ризі (початок – о 19:00 за київським часом), а виїзний поєдинок з Північною Ірландією відбудеться 10 вересня в місті Балліміна (старт – о 21:45 за київським часом).

Турнірне становище у групі збірної України у відборі на Євро-2025 (U-21)

1. Україна – 18 очок (6 матчів), 15:2 (різниця голів)

2. Англія – 18 очок (7), 32:5

3. Сербія – 10 очок (7), 9:16

4. Північна Ірландія – 6 очок (6), 4:8

5. Люксембург – 4 очки (8), 4:23

6. Азербайджан – 3 очки (6), 4:14

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

Розклад матчів збірної України у відборі на Євро-2025 (U-21)

6 вересня. Україна – Сербія

10 вересня. Північна Ірландія – Україна

11 жовтня. Англія – Україна

15 жовтня. Сербія – Україна

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