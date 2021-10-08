Жодного удару по воротах: молодіжна збірна України зазнала нищівної поразки від Франції у відборі до Євро-2023

"Синьо-жовті" з середини першого тайму грали в меншості.

Молодіжна збірна України (U-21) у рамках 3-го туру кваліфікації до Чемпіонату Європи-2023 зазнала розгромної виїзної поразки від Франції з рахунком 5:0 .

Підопічні Руслана Ротаня опинилися у вкрай важкому положенні, коли 27 хвилині залишилися вдесятьох - пряму червону картку отримав захисник Максим Таловеров.

Протриматися в меншості до кінця першого тайму без пропущених голів "синьо-жовтим" не вдалося, адже протягом трьох хвилин господарів двічі засмутили голкіпера Руслана Нещерета. Спочатку на 40 хвилині відзначився Арно Калімуендо Муїнга, а на 43 хвилині подвоїв перевагу Софіан Діоп.

На початку другої половини протистояння, а саме на 54 хвилині, збірна Франції втретє розписалася в сітці воріт української команди. Цього разу відзначився Амін Адлі. На 68 хвилині гри французи продовжили побиття над Україною, забив Ріан Черкі. Поставив крапку в цьому матчі за десять хвилин до кінця основного часу саме Черкі.

Цікаво, що за всі 90 хвилин українці жодного разу не пробили в бік воріт суперника.

Таким чином, програвши Франції, збірна України залишилася з шістьма очками, які здобула після перемог над Сербією (1:0) та Вірменією (2:1). Що стосується Франції, то вони з сімома балами очолюють групу.

Турнірне становище в групі Н: Франція - 7 (3 матчі), Україна - 6 очок (3), Фарерські острови - 5 (4), Сербія - 3 (4), Вірменія - 3 (4), Північна Македонія - 2 (3).

Наступну гру у кваліфікації до континентальної першості команда Ротаня проведе 12 жовтня, коли в Запоріжжі зустрінеться з Фарерами.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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