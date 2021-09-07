Молодіжна збірна України здобула другу поспіль перемогу на старті кваліфікації Євро-2023

Команда Руслана Ротаня на своєму полі подужала Вірменію та очолила групу H.

Молодіжна збірна України (U-21) виграла другий матч поспіль у кваліфікації на Чемпіонат Європи 2023 року. Після перемоги в першому турі над Сербією "синьо-жовті" в матчі 2-го туру у Ковалівці здолали команду Вірменії з рахунком 2:1.

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед на 20-й хвилині. У воротах суперника розписався півзахисник "Металіста 1925" Дмитро Криськів, який забив єдиний гол у зустрічі проти сербів.

У компенсований до першого тайму час Арсен Галстян допоміг гостям відновити паритет. Проте на 62-й хвилині Михайло Мудрик знову дозволив Україні повести в рахунку. У підсумку гол вінгера "Шахтаря" виявився вирішальним і приніс нашій "молодіжці" три очки.

Таким чином, Україна скористалася тим, що Франція зіграла внічию з Фарерськими островами (1:1), та обійшла "триколірних" у турнірній таблиці. Тепер команда Ротаня очолює групу H з 6 очками після двох поєдинків.

Турнірне становище в групі Н: Україна - 6 очок (2 матчі), Франція - 4 (2), Фарерські острови - 4 (3), Вірменія - 3 (3), Сербія - 1 (2), Північна Македонія - 1 (2).

У наступному поєдинку кваліфікації Євро-2023 українці 8 жовтня зіграють на виїзді проти Франції.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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