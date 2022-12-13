Молодіжна збірна України здобула другу впевнену перемогу на чемпіонату світу з хокею

Молодіжна збірна України з хокею (U-20) обіграла національну команду Польщі у другому колі чемпіонату світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B. Матч завершився з рахунком 5:2 .

"Синьо-жовті" вийшли вперед на старті поєдинку, але суперники скоротили відставання у другому періоді. У останній 20-хвилинці збірна України дотиснула поляків шайбами Данила Коржилецького та Павла Отаманчука.

Для українців ця перемога стала другою на світовій першості. З шістьма очками підопічні Олександра Бобкіна утримують лідерство у групі.

Наступний матч на чемпіонаті світу збірна України U-20 зіграє 14 грудня проти молодіжної команди Естонії, яка стартувала на ЧС-2022 з двох поразок у додатковий і основний час від Польщі (3:4 ОТ) і Південної Кореї (1:2)

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