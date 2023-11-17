Молодіжна збірна України здобула нищівну перемогу та зміцнила лідерство у відборі на Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) розбила молодіжну команду Люксембургу (U-21) в матчі 4-го туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Поєдинок в іспанській Мурсії завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:0 .

На перерву команда Унаї Мельгоси пішла за мінімальної переваги. На 35-й хвилині Владислав Ванат забив гол після передачі Назара Волошина.

На старті другого тайму Люксембург залишився в меншості. На 49-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Раян Бербері.

"Синьо-жовті" сповна скористалися чисельною перевагою. На 64-й хвилині Арсеній Батагов подвоїв перевагу української "молодіжки", а ще через дві хвилини Назар Волошин зробив рахунок розгромним.

Крапку в цьому поєдинку поставив Ігор Краснопір, на 74-й хвилині відправивши четвертий м'яч до сітки воріт суперника. Асистував йому Назар Волошин, який завершив гру з голом і двома результативними передачами.

Здобувши четверту перемогу поспіль, молодіжна збірна України з 12 очками продовжує очолювати свою групу відбору на Євро-2025. Раніше "синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії (1:0), розгромили Люксембург (3:0) та драматично вирвали перемогу над Англією (3:2), яка є чинним чемпіоном Європи U-21.

Слідом за українською "молодіжкою" розташувалися Англія та Сербія (по 6 очок), за ними йдуть Люксембург, Північна Ірландія та Азербайджан (по 3 бали).

У наступному матчі відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 "синьо-жовті" 21 листопада зіграють проти Азербайджану. Того ж дня команда Люксембургу позмагається із Сербією.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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