Молодіжна збірна України здобула розгромну перемогу у другому матчі відбору на Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) розгромила однолітків з Люксембургу у виїзному матчі 2-го туру кваліфікації Євро-2025. Поєдинок закінчився з рахунком 0:3 .

"Синьо-жовті" вийшли вперед наприкінці першого тайму – Ігор Краснопір відзначився голом після передачі Віталія Романа.

У другому таймі підопічні Унаї Мельгоси спочатку зміцнили свою перевагу, а потім довели справу до розгрому. На 69-й хвилині Богдан В'юнник завдав влучного удару, скориставшись пасом Назара Волошина.

Остаточний рахунок поєдинку на 90+4-й хвилині встановив Ілля Квасниця, якому асистував В'юнник.

Для нашої "молодіжки" ця перемога стала другою поспіль на старті відбору Євро-2025. У першому матчі кваліфікації на континентальну першість "синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії.

Після перемоги над Люксембургом українці з 6 очками очолили турнірну таблицю групи F. Однак за підсумками ігрового дня "синьо-жовтих" може обійти хтось з пари Англія – Сербія, які визначають сильнішого в очному матчі.

Поточне турнірне становище у групі F: Україна – 6 очок (2 матчі), Англія – 3 (1), Сербія – 3 (1), Люксембург – 3 (3), Північна Ірландія – 3 (3), Азербайджан – 0 (2).

У наступному матчі відбору на континентальну першість українська "молодіжка" 16 жовтня зіграє з Англією. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у Словаччині.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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