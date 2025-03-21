Молодіжна збірна України зіграла внічию зі Словенією в товариському матчі перед Євро-2025 (відео)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) зіграла внічию зі Словенією в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025. Товариська зустріч в Антальї завершилася з рахунком 1:1 .

Уже на 5-й хвилині матчі словенці відкрили рахунок – голом відзначився Нейц Градішар.

На 15-й хвилині підопічні Унаї Мельгоси відігралися – Владислав Велетень у центрі штрафного майданчика замкнув простріл Бориса Крушинського.

Після матчу команди також вирішили визначити сильнішого у серії пенальті. Влучнішими були словенці – 6:5.

Повне відео матчу Україна U-21 – Словенія U-21

Наступний спаринг молодіжна збірна України проведе у вівторок, 25 березня, з Польщею.

Фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться від 11 до 28 червня 2025 року в Словаччині.

Українська "молодіжка" на прийдешньому чемпіонаті Європи зіграє у групі D з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу (21-22 червня), далі відбудуться півфінали (25 червня) та фінал у Братиславі (28 червня).

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2027.

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