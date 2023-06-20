Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці

Від 21 червня до 8 липня у Грузії та Румунії відбудеться молодіжне Євро-2023. Це 24-й в історії розіграш чемпіонату Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.

Учасниками цьогорічного турніру є 16 національних команд, серед яких і збірна України.

Команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де зіграє проти Хорватії, Румунії та Іспанії. Усі матчі за участю українців відбудуться в Бухаресті.

До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

ЄВРО-2023 (U-21) ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ РОЗКЛАД І РЕЗУЛЬТАТИ ВСІХ МАТЧІВ

(жиром буде виділено учасників плейоф)



ГРУПА A

№ Команда І В Н П М О 1 ПОРТУГАЛІЯ 2 НІДЕРЛАНДИ 3 БЕЛЬГІЯ 4 ГРУЗІЯ



ГРУПА B

№ Команда І В Н П М О 1 ІСПАНІЯ 2 РУМУНІЯ 3 ХОРВАТІЯ 4 УКРАЇНА



ГРУПА C

№ Команда І В Н П М О 1 АНГЛІЯ 2 НІМЕЧЧИНА 3 ЧЕХІЯ 4 ІЗРАЇЛЬ



ГРУПА D

№ Команда І В Н П М О 1 ФРАНЦІЯ 2 ІТАЛІЯ 3 ШВЕЙЦАРІЯ 4 НОРВЕГІЯ

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