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Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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1283
Час на прочитання
2 хв
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Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці

Молодіжна збірна України / Фото: УАФ

Турнірне становище команд-учасниць чемпіонату Європи U-21.

Від 21 червня до 8 липня у Грузії та Румунії відбудеться молодіжне Євро-2023. Це 24-й в історії розіграш чемпіонату Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.

Учасниками цьогорічного турніру є 16 національних команд, серед яких і збірна України.

Команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де зіграє проти Хорватії, Румунії та Іспанії. Усі матчі за участю українців відбудуться в Бухаресті.

До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

ЄВРО-2023 (U-21)
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
РОЗКЛАД І РЕЗУЛЬТАТИ ВСІХ МАТЧІВ

(жиром буде виділено учасників плейоф)


ГРУПА A

Команда І В Н П М О
1 Португалия ПОРТУГАЛІЯ            
2 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ            
3 Бельгия БЕЛЬГІЯ            
4 Грузия ГРУЗІЯ            


ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 Испания ІСПАНІЯ            
2 Румыния РУМУНІЯ            
3 Хорватия ХОРВАТІЯ            
4 Украина УКРАЇНА            


ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 Англия АНГЛІЯ            
2 Германия НІМЕЧЧИНА            
3 Чехия ЧЕХІЯ            
4 Израиль ІЗРАЇЛЬ            


ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 Франция ФРАНЦІЯ            
2 Италия ІТАЛІЯ            
3 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ            
4 Норвегия НОРВЕГІЯ            

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Дата публікації
Перегляди
1283
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