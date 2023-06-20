Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці

Турнірне становище команд-учасниць чемпіонату Європи U-21.
Від 21 червня до 8 липня у Грузії та Румунії відбудеться молодіжне Євро-2023. Це 24-й в історії розіграш чемпіонату Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.
Учасниками цьогорічного турніру є 16 національних команд, серед яких і збірна України.
Команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де зіграє проти Хорватії, Румунії та Іспанії. Усі матчі за участю українців відбудуться в Бухаресті.
До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.
Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.
|ЄВРО-2023 (U-21)
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|РОЗКЛАД І РЕЗУЛЬТАТИ ВСІХ МАТЧІВ
(жиром буде виділено учасників плейоф)
ГРУПА A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОРТУГАЛІЯ
|2
|НІДЕРЛАНДИ
|3
|БЕЛЬГІЯ
|4
|ГРУЗІЯ
ГРУПА B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІСПАНІЯ
|2
|РУМУНІЯ
|3
|ХОРВАТІЯ
|4
|УКРАЇНА
ГРУПА C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛІЯ
|2
|НІМЕЧЧИНА
|3
|ЧЕХІЯ
|4
|ІЗРАЇЛЬ
ГРУПА D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦІЯ
|2
|ІТАЛІЯ
|3
|ШВЕЙЦАРІЯ
|4
|НОРВЕГІЯ
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