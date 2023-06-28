Молодіжне Євро-2023 з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Від 21 до 28 червня відбувається груповий етап фінального турніру молодіжного Євро-2023 – чемпіонату Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.

За його підсумками до плейоф вийдуть вісім національних команд – по дві найкращі збірні з кожного квартету.

До плейоф змогла потрапити і збірна України. "Синьо-жовті" вийшли з групи з другого місця, поступившись Іспанії лише через різницю забитих і пропущених голів.

На груповій стадії континентальної першості команда Руслана Ротаня перемогла Хорватію (2:0), вирвала перемогу над Румунією (0:1) та на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Окрім української збірної, путівки до чвертьфіналу вже також здобули Грузія, Португалія, Іспанія та Англія. Ще три учасники плейоф визначаться в середу, 28 червня.

У чвертьфіналі українці зустрінуться з переможцем квартету D, який наразі з 6 очками після двох матчів очолює збірна Франції. Також у цій групі виступають Італія (3), Швейцарія (3) і Норвегія (0).

Поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 за участю збірної України відбудеться в неділю, 2 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Читайте також:

Форвард молодіжної збірної України Ванат отримав дискваліфікацію перед плейоф Євро-2023

"Билися за всю Україну": Ротань присвятив ЗСУ вихід до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023

Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці