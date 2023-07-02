Молодіжне Євро-2023 з футболу: хто вже вийшов до півфіналу

Збірній України на шляху до 1/2 фіналу потрібно здолати Францію.

1 – 2 липня відбуваються матчі 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 – чемпіонату Європи з футболу серед гравців віком до 21 року. За їхніми підсумками визначаться півфіналісти турніру.

Місця в 1/2 фіналу континентальної першості вже забронювали собі збірні Ізраїлю та Іспанії.

Ізраїльтяни у чвертьфіналі після нульової нічиєю в основний та додатковий час у серії пенальті перемогли одного з господарів турніру – команду Грузії.

Іспанія в поєдинку 1/4 фіналу за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію з рахунком 2:1.

Ще два півфіналісти чемпіонату Європи стануть відомі сьогодні. О 19:00 за київським часом Англія зіграє з Португалією. Переможець цієї пари в 1/2 фіналу зустрінеться з Ізраїлем.

А в заключному чвертьфіналі о 22:00 за київським часом збірна України позмагається з французами. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

У півфіналі переможець матчу Франція – Україна зустрінеться з Іспанією. Варто зазначити, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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