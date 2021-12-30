Молодіжний чемпіонат світу з хокею припинили дочасно через спалах коронавірусу

Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення про скасування турніру.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею-2022, який стартував 26 грудня в Канаді, завершили достроково через спалах коронавірусу.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація хокею (IIHF).

Про скасування турніру було оголошено після того, як три матчі не змогли відбутися: Швейцарія - США, Фінляндія - Чехія та Росія - Словаччина. Як наслідок, збірним США, Чехії та Росії присудили технічні поразки через позитивні тести на COVID-19 у цих командах.

Президент IIHF Люк Тардіф уже заявив, що федерація планує заново провести скасований турнір улітку 2022 року.

Нагадаємо, минулий Молодіжний чемпіонату світу з хокею виграла збірна США - у фіналі американці перемогли Канаду з рахунком 2:0.

Читайте також:

Путін та Лукашенко зіграли в хокей у складі однієї команди: відео

У Швейцарії під час хокейного матчу гравці провалилися під лід (відео)

Російська хокейна збірна зіграла на турнірі в формі СРСР: світова спільнота вибухнула гнівом