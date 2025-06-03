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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Молодіжна збірна України на Євро-2025 (U-21): розклад і результати матчів

Підопічні Унаї Мельгоси виступлять на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України (U-21)

Молодіжна збірна України (U-21) / © УАФ

Від 11 до 28 червня в Словаччині відбудеться фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу, участь у якій візьме і збірна України.

Команда Унаї Мельгоси позмагається у групі D з Данією, Фінляндією та Нідерландами.

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

Розклад і результати матчів збірної України на Євро-2025 (U-21)

Четвер, 12 червня

19:00. Україна – Данія

Неділя, 15 червня

19:00. Фінляндія – Україна

Середа, 18 червня

19:00. Нідерланди – Україна

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України (U-21) дізналася суперників у відборі на Євро-2027.

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