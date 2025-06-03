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Молодіжна збірна України на Євро-2025 (U-21): розклад і результати матчів
Підопічні Унаї Мельгоси виступлять на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд.
Від 11 до 28 червня в Словаччині відбудеться фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу, участь у якій візьме і збірна України.
Команда Унаї Мельгоси позмагається у групі D з Данією, Фінляндією та Нідерландами.
По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.
Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.
Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.
Розклад і результати матчів збірної України на Євро-2025 (U-21)
Четвер, 12 червня
19:00. Україна – Данія
Неділя, 15 червня
19:00. Фінляндія – Україна
Середа, 18 червня
19:00. Нідерланди – Україна
Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України (U-21) дізналася суперників у відборі на Євро-2027.