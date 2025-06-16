Молодіжна збірна України на Євро-2025 (U-21): що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до плейоф

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Молодіжна збірна України (U-21) з футболу продовжує виступи у фінальній частині Євро-2025.

Команда Унаї Мельгоси на старті турніру зазнала поразки від Данії (2:3), а потім здобула перемогу над Фінляндією (2:0).

Після двох турів "синьо-жовті", маючи 3 очки, посідають друге місце у групі D. Вихід до плейоф достроково оформила Данія (6 балів), яка після перемоги над Україною зуміла сенсаційно здолати Нідерланди (2:1). Нідерландці та фіни замикають квартет, маючи по одному заліковому пункту завдяки завдяки нічиїй (2:2) в очному матчі першого туру.

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Турнірна таблиця у групі D перед заключним туром

1. Данія – 6 очок (2 матчі)

2. Україна – 3 очки (2)

3. Нідерланди – 1 очко (2)

4. Фінляндія – 1 очко (2)

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Що потрібно збірній України для виходу до плейоф

Для того, щоб посісти друге місце та вийти до плейоф, "синьо-жовтим" необхідно в останньому турі не програти Нідерландам. Цей матч відбудеться у середу, 18 червня, о 19:00 за київським часом.

На першій позиції у групі українці вже ніяк не можуть фінішувати, адже визначальними є особисті зустрічі. Навіть якщо Україна переможе Нідерланди, а Данія програє Фінляндії, то підопічні Мельгоси за рівності очок (по 6) не обійдуть данців у таблиці.

Якщо ж українці зіграють унічию з нідерландцями, а фіни обіграють данців, то за рівності очок з Фінляндією (по 4) "синьо-жовті" все одно збережуть другу сходинку та потраплять до плейоф.

Хто може стати суперником збірної України у плейоф

Якщо збірна України посяде друге місце у своїй групі, то далі у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем квартету С. Це може бути Португалія, Франція або Грузія. Хто саме – стане відомо за підсумками останнього туру.

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Турнірна таблиця у групі C перед заключним туром

1. Португалія – 4 очки (2 матчі)

2. Франція – 4 очки (2)

3. Грузія – 3 очки (2)

4. Польща – 0 очок (2)

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Потенційний чвертьфінальний матч за участю збірної України відбудеться у суботу, 21 червня, о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.