Молодіжна збірна України назвала стартовий склад на вирішальний матч Євро-2025 з Нідерландами

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Молодіжна збірна України (U-21) з футболу оголосила стартовий склад на матч останнього, третього туру групового раунду фінальної частини Євро-2025 проти команди Нідерландів.

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Батагов, Крупський, Ярмолюк, Очеретько, Рубчинський, Волошин, Брагару, Ванат

Запасні: Єрмаков, Крапивцов, Смоляков, Квасниця, В'юнник, Салюк, Козік, Роман, Яцик, Царенко, Велетень

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Зазначимо, що капітан "синьо-жовтих" Володимир Бражко пропустить цей матч через дискваліфікацію, оскільки отримав червону картку в попередній грі з Фінляндією.

Поєдинок Нідерланди – Україна відбудеться у середу, 18 червня, на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступні аудіокоментар і текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна.

Після двох турів "синьо-жовті", маючи 3 очки, посідають друге місце у групі D. Команда Унаї Мельгоси на старті Євро-2025 зазнала поразки від Данії (2:3), а потім здобула перемогу над Фінляндією (2:0).

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Для того, щоб посісти друге місце та вийти до плейоф, "синьо-жовтим" необхідно не програти Нідерландам. Українців влаштує перемога або нічия.

Раніше повідомлялося, що визначився потенційний суперник молодіжної збірної України у чвертьфіналі Євро-2025. Якщо команда Мельгоси вийде до плейоф, то в 1/4 фіналу позмагається з Португалією.