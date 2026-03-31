Молодіжна збірна України обіграла Угорщину в матчі відбору до Євро-2027

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу обіграла Угорщину в матчі 6-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок у Будапешті завершився з рахунком 1:2 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 26-й хвилині зустрічі — після навісу від Іллі Крупського ударом головою забив Олександр Пищур.

У другому таймі команда Унаї Мельгоси розвинула свою перевагу в рахунку — 68-й хвилині Геннадій Синчук завдав точного удару в дальній кут з-за меж штрафного майданчика.

У компенсований час угорці скоротили відставання завдяки голу, автором якого став Чанад-Вільмош Денеш, але це вже не врятувало їх від поразки.

Таким чином, Україна U-21 перервала свою серію без перемог у відборі Євро, яка складалася з чотирьох матчів поспіль.

Наразі збірна України (8 очок) посідає третє місці у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Попереду підопічних Мельгоси очікують ще два матчі групового етапу відбору на Євро-2027 — з Туреччиною (26 вересня) та Хорватією (2 жовтня)

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0

27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1

31 березня 2026 року. Угорщина — Україна — 1:2

26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Зазначимо, що минулого літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі — програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

Раніше повідомлялося, що збірна України визначилася із заявкою на товариський матч проти Албанії.