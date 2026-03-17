Молодіжна збірна України оголосила склад на березневі матчі відбору Євро-2027

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу оголосила склад на березневі матчі відбору до Євро-2027 проти Литви та Угорщини.

Головний тренер нашої "молодіжки" Унаї Мельгоса викликав 24 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У п'ятницю, 27 березня, українці в словацькому Кошице приймуть Литву, після чого у вівторок, 31 березня, в Будапешті позмагаються з Угорщиною.

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Ілля Попович ("Кишварда", Угорщина), Іван Пахолюк ("Колос")

Захисники: Олексій Гусєв ("Кудрівка"), Сергій Корнійчук ("Верес"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія), Володимир Вілівальд ("Кривбас")

Півзахисники: Богдан Редушко ("Динамо"), Антон Царенко ("Лехія" Гданськ, Польща), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Максим Мельниченко , Олег Федор (обидва — "Полісся"), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Артем Гусол ("Колос"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Кудрівка"), Тимур Тутєров ("Ексетер Сіті", Англія), Богдан Будко (АЗ Алкмар, Нідерланди)

Нападники: Артем Степанов ("Утрехт", Нідерланди), Олександр Пищур ("ЕТО Дьйор", Угорщина)

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Наша команда стартувала у кваліфікації з розгромної перемоги над Литвою (4:0), потім зіграла внічию з Угорщиною (3:3), а також поступилася Хорватії (0:1) та Туреччині (0:1).

Після чотирьох зіграних матчів збірна України (4 очки) йде на третьому місці у своїй групі відбору до Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина (11 балів) та Хорватія (10 пунктів).

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Нагадаємо, що минулого літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі — програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).