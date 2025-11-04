ТСН у соціальних мережах

Молодіжна збірна України оголосила склад на матч відбору Євро-2027 проти Туреччини

Крім поєдинку з турками, у листопаді підопічні Унаї Мельгоси також проведуть спаринг з Албанією.

Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до матчу відбору Євро-2027 проти Туреччини та товариського поєдинку з Албанією.

До заявки нашої "молодіжки" на ці матчі увішли 23 гравці, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі зіграє матч відбору Євро-2027 з Туреччиною, а 17 листопада в місті Ельбасан проведе товариський поєдинок з Албанією.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Віктор Долгий ("Олександрія"), Іван Пахолюк ("Колос" Ковалівка). 

Захисники: Олексій Гусєв ("Кудрівка"), Сергій Корнійчук ("Верес" Рівне), Ілля Крупський ("Металіст 1925" Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – "Динамо" Київ), Віталій Холод ("Рух" Львів), Микола Огарков ("Олександрія").

Півзахисники: Антон Царенко ("Лехія", Польща), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Максим Мельниченко ("Полісся" Житомир), Данііл Ващенко ("Олександрія")Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – "Зоря" Луганськ), Артем Гусол ("Колос" Ковалівка), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Олександр Пищур ("ЕТО Дьйор", Угорщина).

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

У стартовому матчі кваліфікації на континентальну першість команда Мельгоси здобула розгромну перемогу над Литвою (4:0), а потім розписала результативну нічию з Угорщиною (3:3) та зазнала поразки від Хорватії (0:1).

Наразі українці з 4 очками посідають третє місце у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина – 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна – 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

