Молодіжна збірна України оголосила склад на жовтневі матчі відбору Євро-2027

Команда Унаї Мельгоси зіграє з Угорщиною та Хорватією. 

Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору на Євро-2027 проти Угорщини та Хорватії.

До заявки команди увішли 24 гравці, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Молодіжна збірна України 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці – гостьовий поєдинок з Хорватією.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак ("Карпати" Львів), Іван Пахолюк ("Колос" Ковалівка), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – "Верес" Рівне), Ілля Крупський ("Металіст 1925" Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – "Динамо" Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – "Рух" Львів), Микола Огарков ("Олександрія").

Півзахисники: Олег Федор ("Карпати" Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – "Зоря" Луганськ), Іван Лосенко ("Кудрівка"), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – "Шахтар" Донецьк), Артем Гусол ("Колос" Ковалівка), Тимур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Богдан Попов ("Емполі", Італія).

Суперниками "синьо-жовтих" у відбірковій групі Євро-2027 є Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

У стартовому матчі кваліфікації на континентальну першість українська "молодіжка" здобула розгромну перемогу над Литвою (4:0) і завдяки цьому наразі з трьома очками лідирує у своїй групі.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар і результати матчів збірної України U-21 у відборі на Євро-2027

5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

