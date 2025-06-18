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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
138
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2 хв

Молодіжна збірна України програла Нідерландам і не вийшла до плейоф Євро-2025 (відео)

Команда Унаї Мельгоси завершила виступи на континентальній першості вже на груповому етапі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу поступилася команді Нідерландів у матчі останнього, третього туру групового раунду фінальної частини Євро-2025. Поєдинок на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві завершився з рахунком 2:0.

Нідерландці відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі – Арсеній Батагов припустився грубої помилки на правому фланзі оборони, після чого Рубен ван Боммел викотив м'яч на порожні ворота для Лусіано Валенте.

У другому таймі "Ораньє" зміцнили свою перевагу в рахунку – на 57-й хвилині Кеннет Тейлор віддав розрізну передачу на Тома ван Бергена, а той перекинув Руслана Нещерета.

На 81-й хвилині збірна Нідерландів залишилася в меншості – Юрі Регер на власній половині поля небезпечно влучив шипами в шию Олександру Яцику, за що отримав пряму червону картку.

Однак скористатися чисельною перевагою та бодай скоротити відставання в рахунку команда Унаї Мельгоси не зуміла.

Огляд матчу Нідерланди U-21 – Україна U-21

В іншому матчі заключного туру групи D збірні Данії та Фінляндії зіграли внічию (2:2).

Зазначимо, що в перших двох поєдинках на Євро-2025 (U-21) збірна України зазнала поразки від Данії (2:3) та здобула перемогу над Фінляндією (2:0).

У підсумку "синьо-жовті" посіли третє місце в групі та не вийшли до плейоф.

До чвертьфіналу пробилися Данія (7 балів) і Нідерланди (4 пункти), а Україна (3 очки) та Фінляндія (2 бали) завершили виступи на турнірі.

Молодіжна збірна України (U-21) склала повноваження чинного півфіналіста континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

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