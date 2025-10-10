ТСН у соціальних мережах

Молодіжна збірна України розписала результативну нічию з Угорщиною у відборі до Євро-2027

Команда Унаї Мельгоси тричі вразила ворота суперника, але стільки ж і пропустила.

Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграла внічию з Угорщиною в матчі другого туру відбору на Євро-2027. Номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбулася на стадіоні "Фазанерія" у словенському місті Мурська Собота і завершилася з рахунком 3:3.

Українці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині поєдинку – відзначився Артем Степанов.

На 37-й хвилині угорці відігралися – Мате Туболі реалізував пенальті. А в другому таймі суперник нашої команди вийшов уперед – Едін Молнар забив на 60-й хвилині.

На 76-й хвилині підопічні Унаї Мельгоси відновили паритет у протистоянні зусиллями Андрія Маткевича. Однак уже за чотири хвилину гол Ноа Феньйо повернув Угорщині лідерство в рахунку.

І все ж українцям вдалося уникнути поразки. На 86-й хвилині нічию "синьо-жовтим" красивим ударом у "дев'ятку" приніс Ілля Крупський.

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

У стартовому матчі кваліфікації на континентальну першість команда Мельгоси у вересні здобула розгромну перемогу над Литвою (4:0).

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 14 жовтня на виїзді з командою Хорватії у місті Велика Гориця.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина – 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

