Молодіжна збірна України вирвала перемогу над Іспанією в спарингу перед Євро-2025 (відео)

Іспанія U-21 – Україна U-21 / © УАФ

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Молодіжна збірна України з футболу (U-21) перемогла Іспанію в останньому спарингу перед фінальним турніром Євро-2025. Зустріч у місті Алькоркон завершилася з рахунком 0:1 на користь "синьо-жовтих".

Єдиний і переможний гол українці забили на 90+2-й хвилині. Автором результативного удару став Ілля Квасниця.

Повне відео матчу Іспанія U-21 – Україна U-21

Фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться від 11 до 28 червня 2025 року в Словаччині.

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Українська "молодіжка" на прийдешньому чемпіонаті Європи зіграє у групі D з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу (21-22 червня), далі відбудуться півфінали (25 червня) та фінал у Братиславі (28 червня).

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Унаї Мельгоса оголосив заявку команди на Євро-2025.