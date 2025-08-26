Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на стартовий матч відбору Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) з футболу Унаї Мельгоса оголосив імена гравців, які готуватимуться до стартового матчу відбору на Євро-2027 проти Литви.

До заявки української "молодіжки" увійшли 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Поєдинок Литва – Україна відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, в місті Друскінінкай на ЛСК "Друскінінкай стедіум".

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина), Іван Пахолюк ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Ілля Крупський ("Металіст 1925" Харків), В'ячеслав Кульбачук ("Дебрецен", Угорщина), Микола Киричок ("Карпати" Львів), Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва – "Рух" Львів), Микола Огарков ("Олександрія"), Сергій Корнійчук ("Полісся" Житомир), Данієль Вернаттус ("Металіст" Харків).

Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва – "Карпати" Львів), Роман Саленко ("Зоря" Луганськ), Рамік Гаджиєв ("Металіст 1925" Харків), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Максим Мельниченко ("Полісся" Житомир), Артем Гусол ("Колос" Ковалівка), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія).

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Олександр Пищур ("Дьйор", Угорщина).

Суперниками "синьо-жовтих" у відбірковій групі Євро-2027 будуть Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва – Україна

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).