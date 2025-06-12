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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

Молодіжна збірна України з футболу поразкою стартувала на Євро-2025 (відео)

Команда Унаї Мельгоси невдало розпочала виступи на континентальній першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу програла команді Данії в матчі першого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві завершився з рахунком 2:3.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі. Назар Волошин на дальній стійці замкнув простріл Олега Очеретька з правого флангу.

У другому таймі данці відігралися – на 62-й хвилині простріл Антона Гаї з правого флангу на дальній стійці сильним ударом у ворота Руслана Нещерета завершив Клемент Бішофф.

На 78-й хвилині підопічні Унаї Мельгоси знову вирвалися вперед – Максим Брагару поклав м'яч під дальню стійку, отримавши пас від Очеретька.

Проте наприкінці протистояння данська команда зуміла оформити камбек. На 81-й хвилині паритет у грі відновив Вільям Бевінг, а на 85-й хвилині Вільям Осула приніс своїй збірній перемогу.

Огляд матчу Україна U-21 – Данія U-21

Буде додано незабаром.

В іншому матчі 1-го туру квартету D зустрінуться команди Фінляндії та Нідерландів (12 червня, 22:00).

Далі на українську "молодіжку" чекають матчі проти Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня). Дві найкращі збірні групи вийдуть до чвертьфіналу.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

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