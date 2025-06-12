- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
Молодіжна збірна України з футболу поразкою стартувала на Євро-2025 (відео)
Команда Унаї Мельгоси невдало розпочала виступи на континентальній першості.
Молодіжна збірна України (U-21) з футболу програла команді Данії в матчі першого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві завершився з рахунком 2:3.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі. Назар Волошин на дальній стійці замкнув простріл Олега Очеретька з правого флангу.
У другому таймі данці відігралися – на 62-й хвилині простріл Антона Гаї з правого флангу на дальній стійці сильним ударом у ворота Руслана Нещерета завершив Клемент Бішофф.
На 78-й хвилині підопічні Унаї Мельгоси знову вирвалися вперед – Максим Брагару поклав м'яч під дальню стійку, отримавши пас від Очеретька.
Проте наприкінці протистояння данська команда зуміла оформити камбек. На 81-й хвилині паритет у грі відновив Вільям Бевінг, а на 85-й хвилині Вільям Осула приніс своїй збірній перемогу.
Огляд матчу Україна U-21 – Данія U-21
Буде додано незабаром.
В іншому матчі 1-го туру квартету D зустрінуться команди Фінляндії та Нідерландів (12 червня, 22:00).
Далі на українську "молодіжку" чекають матчі проти Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня). Дві найкращі збірні групи вийдуть до чвертьфіналу.
На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.
Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.
Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.
Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.