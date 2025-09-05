Молодіжна збірна України з футболу розгромною перемогою стартувала у відборі до Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу розгромила однолітків з Литви у стартовому матчі відбору на Євро-2027. Зустріч у литовському місті Друскінінкай на ЛСК "Друскінінкай стедіум" завершилася з рахунком 0:4 .

Усі голи "синьо-жовті" забили в другому таймі – відзначилися Данило Кревсун, Сергій Корнійчук, Геннадій Синчук (з пенальті) та Рамік Гаджиєв.

Крім Литви, суперниками збірної України у відбірковій групі Євро-2027 також будуть Хорватія, Угорщина та Туреччина.

Наступний матч у відборі на Євро-2027 українська "молодіжка" зіграє 10 жовтня проти Угорщини. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Унаї Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).