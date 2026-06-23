Молодіжна збірна України з футболу залишилась без головного тренера

Унаї Мельгоса / © УАФ

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Іспанський фахівець Унаї Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу (U-21).

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Сторони вирішили не подовжувати контракт, термін дії якого закінчився цього літа.

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"УАФ дякує Унаї Мельгосі за роботу і бажає успіху у подальшій кар'єрі", — йдеться в дописі.

Мельгоса очолив українську "молодіжку" влітку 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли до фінального турніру Євро-2025, де не зуміли пробитися до плейоф, посівши третє місце в групі з Данією, Нідерландами та Фінляндією.

Під керівництвом Мельгоси команда провела 29 матчів, з яких виграла лише 13.

Наразі збірна України U-21 посідає третє місце у групі Н кваліфікації до Євро-2027. "Синьо-жовті" на три очки відстають від Туреччини і на п'ять — від Хорватії.

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Попереду нашу молодіжну збірну очікують ще два матчі групового етапу відбору на Євро-2027 — з Туреччиною (26 вересня) та Хорватією (2 жовтня)

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

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