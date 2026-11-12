Молодіжна збірна України з футболу зазнала розгромної поразки у товариському матчі

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Молодіжна збірна України (U-21) з футболу розгромно поступилася Шотландії (0:4) у товариському матчі, який відбувся 12 листопада на стадіоні "Пінатар Арена" в іспанському Сан-Педро-дель-Пінатар.

У першому таймі шотландці двічі вразили ворота нашої команди — відзначилися Леннон Міллер і Калум Маклауд.

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У другій половині зустрічі "Тартанова армія" відправила ще два м'ячі у ворота "синьо-жовтих" — точних ударів завдали Джеймс Вілсон та Альфі Стюарт.

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Попереду у команди Дмитра Михайленка заплановано ще один спаринг — у вівторок, 17 листопада, проти однолітків зі США. Початок — о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) не зуміла вийти до фінального турніру Євро-2027, фінішувавши на третьому місці у групі Н, позаду Хорватії та Туреччини.

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