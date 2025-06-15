- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 2 хв
Молодіжна збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2025 (відео)
Команда Унаї Мельгоси набрала перші очки на турнірі та зберегла шанси на вихід до плейоф.
Молодіжна збірна України (U-21) з футболу перемогла команду Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені завершився з рахунком 0:2.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі – з першим ударом Владислава Ваната впорався фінський голкіпер, але український форвард одразу ж добив м'яч у ворота.
На старті другого тайму команда Унаї Мельгоси подвоїла свою перевагу в рахунку – на 49-й хвилині Максим Брагару забив у порожні ворота після грубої помилки голкіпера фінів на виході.
Догравали матч "синьо-жовті" в меншості – на 90+1-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Володимир Бражко.
Огляд матчу Фінляндія U-21 – Україна U-21
Буде додано незабаром.
На старті молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а Фінляндія зіграла внічию з Нідерландами (2:2).
В іншому матчі 2-го туру квартету D зійдуться команди Нідерландів і Данії (15 червня, 22:00). До чвертьфіналу з групи вийдуть дві найкращі збірні
Поточне турнірне становище у групі D: Данія (3 очки, 1 матч), Україна (3, 2), Нідерланди (1, 1), Фінляндія (1, 2).
У заключному турі групового раунду, 18 червня, Україна зіграє з Нідерландами, а Фінляндія позмагається з Данією.
На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.
Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.