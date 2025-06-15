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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
2 хв

Молодіжна збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2025 (відео)

Команда Унаї Мельгоси набрала перші очки на турнірі та зберегла шанси на вихід до плейоф.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу перемогла команду Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені завершився з рахунком 0:2.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі – з першим ударом Владислава Ваната впорався фінський голкіпер, але український форвард одразу ж добив м'яч у ворота.

На старті другого тайму команда Унаї Мельгоси подвоїла свою перевагу в рахунку – на 49-й хвилині Максим Брагару забив у порожні ворота після грубої помилки голкіпера фінів на виході.

Догравали матч "синьо-жовті" в меншості – на 90+1-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Володимир Бражко.

Огляд матчу Фінляндія U-21 – Україна U-21

Буде додано незабаром.

На старті молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а Фінляндія зіграла внічию з Нідерландами (2:2).

В іншому матчі 2-го туру квартету D зійдуться команди Нідерландів і Данії (15 червня, 22:00). До чвертьфіналу з групи вийдуть дві найкращі збірні

Поточне турнірне становище у групі D: Данія (3 очки, 1 матч), Україна (3, 2), Нідерланди (1, 1), Фінляндія (1, 2).

У заключному турі групового раунду, 18 червня, Україна зіграє з Нідерландами, а Фінляндія позмагається з Данією.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

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