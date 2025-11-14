Молодіжна збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу поступилася команді Туреччини в матчі 4-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і вирішальний гол у цій зустрічі господарі поля забили на 73-й хвилині, коли відзначився півзахисник італійського "Торіно" Емірхан Ількхан.

Повне відео матчу Туреччина U-21 – Україна U-21

Для підопічних Унаї Мельгоси це друга поспіль поразка в нинішній кваліфікації на континентальну першість. У попередньому матчі "синьо-жовті" поступилися Хорватії з рахунком 0:1.

Реклама

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Після поразки від турків збірна України (4 очки) залишилася на третьому місці у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 27 березня 2026 року. Це буде номінально домашній поєдинок з Литвою.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Реклама

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина – 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна – 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна – 1:0

Реклама

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Реклама

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).