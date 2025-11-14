- Дата публікації
Молодіжна збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Євро-2027
Команда Унаї Мельгоси у Стамбулі програла турецьким одноліткам.
Молодіжна збірна України (U-21) з футболу поступилася команді Туреччини в матчі 4-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:0.
Єдиний і вирішальний гол у цій зустрічі господарі поля забили на 73-й хвилині, коли відзначився півзахисник італійського "Торіно" Емірхан Ількхан.
Повне відео матчу Туреччина U-21 – Україна U-21
Для підопічних Унаї Мельгоси це друга поспіль поразка в нинішній кваліфікації на континентальну першість. У попередньому матчі "синьо-жовті" поступилися Хорватії з рахунком 0:1.
На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.
Після поразки від турків збірна України (4 очки) залишилася на третьому місці у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.
Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 27 березня 2026 року. Це буде номінально домашній поєдинок з Литвою.
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).
Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)
5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4
10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина – 3:3
14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна – 1:0
14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна – 1:0
27 березня 2026 року. Україна – Литва
31 березня 2026 року. Угорщина – Україна
26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина
2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія
Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).