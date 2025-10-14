ТСН у соціальних мережах

Молодіжна збірна України зазнала першої поразки у відборі до Євро-2027

Команда Унаї Мельгоси втратила лідерство у своїй групі кваліфікації на континентальну першість.

Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу поступилася Хорватії в матчі третього туру відбору на Євро-2027. Поєдинок у хорватському місті Велика Гориця завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі хорвати забили в другому таймі – на 54-й хвилині Ловро Звонарек добив м'яч у ворота після того, як Лука Вушкович зі штрафного влучив у стійку.

Для підопічних Унаї Мельгоси це перша поразка в нинішній кваліфікації на континентальну першість. Раніше збірна України здобула розгромну перемогу над Литвою (4:0) та розписала результативну нічию з Угорщиною (3:3).

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Після поразки від хорватів збірна України (4 очки) втратила лідерство, опустившись на третє місце у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" обійшли Туреччина та Хорватія.

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 14 листопада на виїзді проти Туреччини.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва – Україна – 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна – Угорщина – 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія – Україна – 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина – Україна

27 березня 2026 року. Україна – Литва

31 березня 2026 року. Угорщина – Україна

26 вересня 2026 року. Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна – Хорватія

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі – програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

