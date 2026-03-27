- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 2 хв
Молодіжна збірна України зіграла внічию з Литвою у відборі до Євро-2027
Команда Унаї Мельгоси втратила очки у четвертому поспіль матчі кваліфікації на континентальну першість.
Молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграла внічию з Литвою в матчі 5-го туру групового етапу відбору на Євро-2027.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице і завершився з рахунком 1:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння українці відкрили рахунок — на 61-й хвилині Данило Кревсун на дальній стійці замкнув простріл з лівого флангу.
Однак втримати перемогу команда Унаї Мельгоси не зуміла — на 70-й хвилині литовці відігралися завдяки голу Фаустаса Степонавічюса.
Повне відео матчу Україна U-21 — Литва U-21
Таким чином, Україна U-21 подовжила свою серію без перемог у відборі Євро до чотирьох матчів поспіль (2 нічиї та 2 поразки).
Після цього матчу збірна України (5 очок) залишилася на третьому місці у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.
На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.
Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 31 березня на виїзді проти Угорщини.
Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)
5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4
10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3
14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0
14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0
27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1
31 березня 2026 року. Угорщина — Україна
26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина
2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).
Зазначимо, що минулого літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі — програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).
Раніше повідомлялося, що збірна України програла Швеції та не вийшла на ЧС-2026.