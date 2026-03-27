Молодіжна збірна України зіграла внічию з Литвою у відборі до Євро-2027

Литва U-21 — Україна U-21 / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграла внічию з Литвою в матчі 5-го туру групового етапу відбору на Євро-2027.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице і завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння українці відкрили рахунок — на 61-й хвилині Данило Кревсун на дальній стійці замкнув простріл з лівого флангу.

Однак втримати перемогу команда Унаї Мельгоси не зуміла — на 70-й хвилині литовці відігралися завдяки голу Фаустаса Степонавічюса.

Таким чином, Україна U-21 подовжила свою серію без перемог у відборі Євро до чотирьох матчів поспіль (2 нічиї та 2 поразки).

Після цього матчу збірна України (5 очок) залишилася на третьому місці у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 31 березня на виїзді проти Угорщини.

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0

27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1

31 березня 2026 року. Угорщина — Україна

26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Зазначимо, що минулого літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі — програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

