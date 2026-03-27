ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Молодіжна збірна України зіграла внічию з Литвою у відборі до Євро-2027

Команда Унаї Мельгоси втратила очки у четвертому поспіль матчі кваліфікації на континентальну першість.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Литва U-21 — Україна U-21

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграла внічию з Литвою в матчі 5-го туру групового етапу відбору на Євро-2027.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице і завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння українці відкрили рахунок — на 61-й хвилині Данило Кревсун на дальній стійці замкнув простріл з лівого флангу.

Однак втримати перемогу команда Унаї Мельгоси не зуміла — на 70-й хвилині литовці відігралися завдяки голу Фаустаса Степонавічюса.

Повне відео матчу Україна U-21 Литва U-21

Таким чином, Україна U-21 подовжила свою серію без перемог у відборі Євро до чотирьох матчів поспіль (2 нічиї та 2 поразки).

Після цього матчу збірна України (5 очок) залишилася на третьому місці у своїй групі відбору на Євро-2027 (U-21). "Синьо-жовтих" випереджають Туреччина та Хорватія.

На груповому етапі відбору до Євро-2027 українська "молодіжка" виступає у квінтеті H разом зі збірними Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро-2027 збірна України зіграє 31 березня на виїзді проти Угорщини.

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0

27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1

31 березня 2026 року. Угорщина — Україна

26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина

2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Зазначимо, що минулого літа молодіжна збірна України з футболу (U-21) виступила на Євро-2025, де не зуміла пробитися до плейоф. Підопічні Мельгоси посіли третє місце в групі — програли Данії (2:3), обіграли Фінляндію (2:0) і поступилися Нідерландам (0:2).

Раніше повідомлялося, що збірна України програла Швеції та не вийшла на ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie