Молодіжне Євро-2025 (U-21) з футболу: хто вже вийшов до плейоф

Молодіжна збірна Німеччини з футболу (U-21) / Thomas Böcker/DFB

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Від 11 до 18 червня в Словаччині триває груповий етап фінального турніру молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.

Участь у ньому беруть 16 національних команд, зокрема і українська. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Перед заключним туром "синьо-жовті" продовжують претендувати на плейоф. Для виходу до чвертьфіналу підопічним Унаї Мельгоси потрібно 18 червня не програти Нідерландам.

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До вашої уваги список збірних, які вже оформили вихід до плейоф молодіжної континентальної першості.

Іспанія

Італія

Німеччина

Данія

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.