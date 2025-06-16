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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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249
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1 хв

Молодіжне Євро-2025 (U-21) з футболу: хто вже вийшов до плейоф

Збірна України продовжує боротися за путівку до чвертьфіналу молодіжної континентальної першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна Німеччини з футболу (U-21)

Молодіжна збірна Німеччини з футболу (U-21) / Thomas Böcker/DFB

Від 11 до 18 червня в Словаччині триває груповий етап фінального турніру молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.

Участь у ньому беруть 16 національних команд, зокрема і українська. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Перед заключним туром "синьо-жовті" продовжують претендувати на плейоф. Для виходу до чвертьфіналу підопічним Унаї Мельгоси потрібно 18 червня не програти Нідерландам.

До вашої уваги список збірних, які вже оформили вихід до плейоф молодіжної континентальної першості.

  • Іспанія

  • Італія

  • Німеччина

  • Данія

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

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