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Молодіжне Євро-2025 (U-21) з футболу: розклад і результати всіх матчів
Повний календар і результати всіх поєдинків фінальної частини чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд віком до 21 року.
Від 11 до 28 червня в Словаччині відбудеться фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.
На континентальній першості зіграють 16 збірних, серед яких і команда України. Матчі відбуватимуться у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошице, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).
За підсумками жеребкування фінального турніру "синьо-жовті" потрапили до групи D, де зустрінуться з Данією, Фінляндією та Нідерландами.
По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.
До вашої уваги повний розклад і результати всіх матчів турніру.
Також на нашому сайті можна переглянути всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.
Євро-2025 (U-21) з футболу: розклад і результати матчів
Перший тур
Середа, 11 червня
Група А. 19:00. Словаччина – Іспанія
Група А. 22:00. Італія – Румунія
Група С. 22:00. Польща – Грузія
Група С. 22:00. Португалія – Франція
Четвер, 12 червня
Група D. 19:00. Україна – Данія
Група В. 22:00. Німеччина – Словенія
Група D. 22:00. Фінляндія – Нідерланди
Група В. 22:00. Чехія – Англія
Другий тур
Субота, 14 червня
Група А. 19:00. Іспанія – Румунія
Група С. 22:00. Португалія – Польща
Група А. 22:00. Словаччина – Італія
Група С. 22:00. Франція – Грузія
Неділя, 15 червня
Група В. 19:00. Англія – Словенія
Група D. 19:00. Фінляндія – Україна
Група D. 22:00. Нідерланди – Данія
Група В. 22:00. Чехія – Німеччина
Третій тур
Вівторок, 17 червня
Група С. 19:00. Грузія – Португалія
Група С. 19:00. Франція – Польща
Група А. 22:00. Іспанія – Італія
Група А. 22:00. Румунія – Словаччина
Середа, 18 червня
Група D. 19:00. Данія – Фінляндія
Група D. 19:00. Нідерланди – Україна
Група В. 22:00. Англія – Німеччина
Група В. 22:00. Словенія – Чехія
1/4 фіналу
Субота, 21 червня
Чвертьфінал 1. 19:00. Переможець групи С – Друге місце групи D
Чвертьфінал 2. 22:00. Переможець групи А – Друге місце групи В
Неділя, 22 червня
Чвертьфінал 3. 19:00 або 22:00. Переможець групи В – Друге місце групи А
Чвертьфінал 4. 19:00 або 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи С
1/2 фіналу
Середа, 25 червня
Півфінал 1. 19:00 або 22:00. Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 1
Півфінал 2. 19:00 або 22:00. Переможець чвертьфіналу 3 – Переможець чвертьфіналу 4
Фінал
Субота, 28 червня
22:00. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2
Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.
Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.