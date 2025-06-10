Молодіжне Євро-2025 (U-21) з футболу: розклад і результати всіх матчів

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Від 11 до 28 червня в Словаччині відбудеться фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.

На континентальній першості зіграють 16 збірних, серед яких і команда України. Матчі відбуватимуться у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошице, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

За підсумками жеребкування фінального турніру "синьо-жовті" потрапили до групи D, де зустрінуться з Данією, Фінляндією та Нідерландами.

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По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.

До вашої уваги повний розклад і результати всіх матчів турніру.

Також на нашому сайті можна переглянути всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Євро-2025 (U-21) з футболу: розклад і результати матчів

Перший тур

Середа, 11 червня

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Група А. 19:00. Словаччина – Іспанія

Група А. 22:00. Італія – Румунія

Група С. 22:00. Польща – Грузія

Група С. 22:00. Португалія – Франція

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Четвер, 12 червня

Група D. 19:00. Україна – Данія

Група В. 22:00. Німеччина – Словенія

Група D. 22:00. Фінляндія – Нідерланди

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Група В. 22:00. Чехія – Англія

Другий тур

Субота, 14 червня

Група А. 19:00. Іспанія – Румунія

Група С. 22:00. Португалія – Польща

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Група А. 22:00. Словаччина – Італія

Група С. 22:00. Франція – Грузія

Неділя, 15 червня

Група В. 19:00. Англія – Словенія

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Група D. 19:00. Фінляндія – Україна

Група D. 22:00. Нідерланди – Данія

Група В. 22:00. Чехія – Німеччина

Третій тур

Вівторок, 17 червня

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Група С. 19:00. Грузія – Португалія

Група С. 19:00. Франція – Польща

Група А. 22:00. Іспанія – Італія

Група А. 22:00. Румунія – Словаччина

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Середа, 18 червня

Група D. 19:00. Данія – Фінляндія

Група D. 19:00. Нідерланди – Україна

Група В. 22:00. Англія – Німеччина

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Група В. 22:00. Словенія – Чехія

1/4 фіналу

Субота, 21 червня

Чвертьфінал 1. 19:00. Переможець групи С – Друге місце групи D

Чвертьфінал 2. 22:00. Переможець групи А – Друге місце групи В

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Неділя, 22 червня

Чвертьфінал 3. 19:00 або 22:00. Переможець групи В – Друге місце групи А

Чвертьфінал 4. 19:00 або 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи С

1/2 фіналу

Середа, 25 червня

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Півфінал 1. 19:00 або 22:00. Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 1

Півфінал 2. 19:00 або 22:00. Переможець чвертьфіналу 3 – Переможець чвертьфіналу 4

Фінал

Субота, 28 червня

22:00. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2

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Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.