Молодіжне Євро-2025 (U-21) з футболу: всі групи та турнірні таблиці

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Від 11 до 28 червня в Словаччині відбудеться фінальний турнір молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.

У ньому візьмуть участь 16 збірних, зокрема і команда України.

Підопічні Унаї Мельгоси за підсумками жеребкування потрапили до групи D, де позмагаються з Данією, Фінляндією та Нідерландами.

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По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.

Дивіться склад усіх груп Євро-2025 (U-21) з футболу та турнірне становище збірних, що оновлюватиметься після зіграних матчів.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків турніру.

Футбольне Євро-2025 (U-21): усі групи та турнірні таблиці

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

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Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія

Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

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Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.