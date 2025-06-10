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Молодіжне Євро-2025 (U-21) з футболу: всі групи та турнірні таблиці
Турнірне становище збірних у квартетах на молодіжному чемпіонаті Європи (U-21) з футболу.
Від 11 до 28 червня в Словаччині відбудеться фінальний турнір молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.
У ньому візьмуть участь 16 збірних, зокрема і команда України.
Підопічні Унаї Мельгоси за підсумками жеребкування потрапили до групи D, де позмагаються з Данією, Фінляндією та Нідерландами.
По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.
Дивіться склад усіх груп Євро-2025 (U-21) з футболу та турнірне становище збірних, що оновлюватиметься після зіграних матчів.
На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків турніру.
Футбольне Євро-2025 (U-21): усі групи та турнірні таблиці
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія
Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.
Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.