"Молитимуся за нього": Усик висловився про бій між Джошуа та Джейком Полом

Джейк Пол та Ентоні Джошуа / © Associated Press

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився думками про прийдешній поєдинок між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа та відеоблогером Джейком Полом.

"Якщо Ентоні Джошуа переможе, то він вб'є цього хлопця. Послухайте, багато запитань. В мене лише одна відповідь. Ентоні Джошуа – олімпійський чемпіон. Джейк Пол – це спортсмен, ютубер, шоумен. "Роллс-Ройс" проти "Фіата". Це все бізнес, великі гроші.

Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні. Чи повинен Джошуа битися з Тайсоном Ф'юрі наступного року? Я хочу цього бою як вболівальник. Послухайте, я спробую посприяти цьому", – сказав Усик для iFL TV.

Восьмираундовий бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі, транслюватиме його стримінговий сервіс Netflix. Це буде офіційний поєдинок у надважкі вазі, а не виставковий.

У листопаді Джейк повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Нагадаємо, раніше Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.