Монфіс зворушливо привітав Світоліну з днем народження

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / instagram.com/g.e.m.s.life

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Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, зворушливо привітав свою дружину з днем народження.

40-річний спортсмен зробив в Instagram-сторіз репост фото українки, яке вона виклала на своїй сторінці з нагоди свята та підписала "Розділ 32".

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Зазначимо, що у суботу, 12 вересня, Еліна святкує своє 32-річчя.

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"З днем народження, моя чудова дружино!", — написав француз і додав емодзі серця.

Гаель Монфіс привітав Еліну Світоліну з днем народження / instagram.com/iamgaelmonfils

Додамо, що сезон-2026 стане останнім у тенісній кар'єрі Монфіса. Загалом на його рахунку 13 титулів ATP. Найкращий результат француза на мейджорах — півфінали на Roland Garros-2008 та US Open-2016.

Найвища позиція Гаеля в одиночному рейтингу ATP — 6-те місце, якого він досяг 7 листопада 2016 року.

Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На її рахунку 20 титулів у одиночному розряді на рівні WTA.

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Також Еліна виграла бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України в олімпійському тенісі.

Нагадаємо, Світоліна і Монфіс зустрічалися від кінця 2018 року. У лютому 2020-го пара повідомила про розрив стосунків, але потім знову зійшлася та оголосила про заручини.

У липні 2021 року Еліна та Гаель одружилися у Швейцарії. У жовтні 2022-го Світоліна вперше стала мамою, народивши від Монфіса доньку, яку назвали Скай.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

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