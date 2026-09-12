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Монфіс зворушливо привітав Світоліну з днем народження
12 вересня Еліна Світоліна святкує своє 32-річчя.
Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, зворушливо привітав свою дружину з днем народження.
40-річний спортсмен зробив в Instagram-сторіз репост фото українки, яке вона виклала на своїй сторінці з нагоди свята та підписала "Розділ 32".
Зазначимо, що у суботу, 12 вересня, Еліна святкує своє 32-річчя.
"З днем народження, моя чудова дружино!", — написав француз і додав емодзі серця.
Додамо, що сезон-2026 стане останнім у тенісній кар'єрі Монфіса. Загалом на його рахунку 13 титулів ATP. Найкращий результат француза на мейджорах — півфінали на Roland Garros-2008 та US Open-2016.
Найвища позиція Гаеля в одиночному рейтингу ATP — 6-те місце, якого він досяг 7 листопада 2016 року.
Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На її рахунку 20 титулів у одиночному розряді на рівні WTA.
Також Еліна виграла бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України в олімпійському тенісі.
Нагадаємо, Світоліна і Монфіс зустрічалися від кінця 2018 року. У лютому 2020-го пара повідомила про розрив стосунків, але потім знову зійшлася та оголосила про заручини.
У липні 2021 року Еліна та Гаель одружилися у Швейцарії. У жовтні 2022-го Світоліна вперше стала мамою, народивши від Монфіса доньку, яку назвали Скай.
Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.