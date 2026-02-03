"Моральні дегенерати": у МЗС України відповіли на бажання президента ФІФА зняти бан з РФ

Джанні Інфантіно і Володимир Путін / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга гостро прокоментував скандальну заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення Росії до міжнародного футболу.

Сибіга нагадав Інфантіно, що 679 українських дівчат і хлопців уже ніколи не зможуть зіграти у футбол, оскільки їх убила Росія. І кількість жертв продовжує зростати, тоді як "моральні дегенерати" хочуть скасувати відсторонення РФ.

"679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол – Росія вбила їх. І продовжує вбивати інших, а моральні дегенерати пропонують скасувати заборони, попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління будуть вважати це ганьбою, що нагадує Олімпійські ігри 1936 року", – написав Сибіга у соцмережі X, додавши скриншот із заявою Інфантіно.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на скандальну заяву Інфантіно, закликавши ФІФА та її очільника не змінювати чинну позицію щодо відсторонення росіян до завершення війни.

Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні цього року він заявив, що чекає завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України 2022 року УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.