"Моральні травми": відома українська тенісистка пояснила, чому подала до суду на WTA

Леся Цуренко / © Associated Press

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Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла деталі судового позову, який подала проти Жіночої тенісної асоціації (WTA).

"Багато розповідати не можу, бо в таких справах все дуже конфіденційно. За будь-яке зайве слово мене можна притягнути.

Позов немаленький, частково стосується захисту мене як частини української команди, як українки, а частково – як особистості. Суть претензій можна висловити виразом "недбале ставлення". Я виходила в медіа й розповідала про неприємну розмову, яка в мене була з колишнім СЕО WTA Стівом Саймоном 2023 року на Індіан-Веллсі. Це не секрет, що саме він мені заявив.

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Треба було пройти довгу процедуру внутрішніх розслідувань WTA. Я ще в Індіан-Веллсі звернулась, напевно, до всіх можливих представників WTA – до психолога, до офісу, де були присутні віцепрезидентка WTA, супервайзери, люди, що відповідають за стосунки з гравцями. Також на турнірі була директорка з охорони. Усі, хто там були, все чули, все знали. І це завжди викликало в мене істерики – це страшно, те, що він мені казав. Але все це було проігнороване.

Загалом внутрішніх розслідувань було три. Результати двох з них відомі, а результат третього, яке стосується голови служби безпеки, мені не повідомляють. Я взагалі не в курсі, чи WTA щось робить стосовно цього випадку. Результатів нема, і я так підозрюю, що мені й не збираються нічого повідомляти. А може й не розслідують навіть. Не знаю.

Два розслідування почались майже паралельно та тривали один рік. Третє теж вже триває рік, може навіть й більше. Але жодних дій не було взагалі.

Я хвилювалася, що не можу піти проти всієї організації. Хотіла написати скаргу на СЕО, але боялась можливих наслідків. Тому це зробив мій тренер Микита Власов – десь через місяць чи трохи більше після тієї розмови. Тому що з боку WTA були повна бездіяльність та ігнор.

Усі ці моменти на повторі в моїй голові вже дуже довгий час. Дуже бажаю отримати якусь справедливість у цій ситуації. Вважаю, що порушую важливі питання ставлення організації до гравця, до працівників, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, адже мало що може бути гірше, ніж війна.

Це не нормально – так ставитись до гравців. Це не нормально – говорити такі речі в принципі будь-кому, але особливо людям, які перебувають у справді дуже складних життєвих ситуаціях.

Тому моя ціль – досягнути справедливості. Що має бути по-іншому, а не так, як вони поводилися. Коли таке відбувається на рівні тенісного туру, вважаю, що я зобов'язана захистити себе та інших. Не можна завдавати гравцю, який й так страждає дуже сильно через війну, моральні травми. Це не нормально, коли організація нормалізує такі висловлювання.

Адже ми досі не знаємо. Ми просили їх уточнити, чи це особиста позиція Стіва Саймона, чи офіційна позиція організації загалом. Жодного разу не було якоїсь чіткої заяви", – сказала Цуренко у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року Цуренко подала до суду на WTA та її вже ексочільника Стіва Саймона. У позові українська тенісистка висунула звинувачення у "порушенні контракту та недбалості", а також "заподіянні емоційних страждань".

У квітні цього року Леся опублікувала допис на своїй сторінці в соцмережах, де заявила, що зазнала морального насильства з боку Саймона, що призвело до панічної атаки та нездатності виходити на корт 2023 року.

Зокрема Цуренко розповіла про їхню розмову із Саймоном, яка трапилася 2023 року в Індіан-Веллсі, де українка відмовилась виходити на корт проти білоруски Аріни Соболенко та знялася зі змагань.

"Я була абсолютно шокована тим, що почула. Саймон сказав, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати.

Він сказав, що фейрплей та олімпійські принципи не порушені, а якраз навпаки. На запитання, чи розуміє він, що говорить мені це під час активної фази військової агресії Росії в моїй країні, він сказав, що так, і це його думка.

Коли настав час йти на корт, у мене почалася панічна атака, я просто не змогла туди вийти. Дуже сподіваюся, що зможу всю цю інформацію перетравити та буду більш готова до наступного турніру", – заявила тоді Цуренко.

Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.