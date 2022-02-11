"Моральний нокдаун": українка, яку не хотіли пускати на старт Олімпіади-2022, подасть протест

Аннамарі Данча вимагатиме пояснень від Міжнародної федерації сноуборду.

Українська сноубордистка Аннамарі Данча, яку ледь не зняли з Олімпійських ігор-2022 в Пекіні, збирається подати протест до Міжнародної федерації сноуборду.

Перед початком кваліфікаційних змагань 31-річну українку не хотіла допускати до старту нібито через її позитивний тест на коронавірус, хоча перед заїздами вона здала чотири негативні тести.

У підсумку організатори таки дали дозвіл українці брати участь у змаганнях всього за 5 хвилин до її першої спроби. Це вплинуло на результат української спортсменки. Данча закінчила змагання на 26-му місці та не зуміла пробитися до 1/8 фіналу.

У себе в Instagram спортсменка написала, що вимагатиме пояснень від організаторів.

"Я дуже рада, що ця божевільна "ковідна гра" для мене закінчилася. Я виграла її, якщо врахувати, через що довелося пройти, щоб стартувати. Це було дуже напружено і болісно. За п'ять хвилин до мого виходу на старт організатори сказали мені, що у мене позитивний тест, і я маю бути негайно ізольована (що було неправдою). Я боролася до останнього за свої права, бо знала, що перед гонкою я мала чотири негативні тести. Після цього морального нокдауну мене таки допустили до старту. Але я вже була розбита.

Я подам протест до Міжнародної федерації сноуборду і вимагатиму пояснень, тому що досі не отримала відповіді, і не можу зрозуміти, як це зі мною сталося. Після всього цього мені досі хочеться вірити у красу головного спортивного свята - Олімпіади", - написала Данча.

Для української сноубордистки Олімпіада в Пекіні стала вже четвертою в кар'єрі. Найкращим її результатом було 16-те місце на Іграх у Ванкувері 2010 року.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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