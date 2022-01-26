Море емоцій: погода у Туреччині відволікла бразильських легіонерів "Шахтаря" від тренування (відео)

Море емоцій: погода у Туреччині відволікла бразильських легіонерів "Шахтаря" від тренування (відео)

Футболісти вперше наживо побачили снігопад.

Донецький "Шахтар" продовжує готуватись до весняної частини сезону на зборах у Туреччині.

Поки футболісти займалися у тренажерному залі, в Туреччині несподівано почався рясні снігопади.

Такі погодні умови неабияк здивували бразильських легіонерів, які вперше наживо побачили сніг.

Перший збір "Шахтаря" у Туреччині триватиме до кінця січня. У його рамках "гірники" провели контрольний матч з "Вольфсбергером" (24 січня), а також зустрінуться "Шахтарем" із Солігорська (28 січня) та "Црвеною Зіркою" (31 січня).

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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