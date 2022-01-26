Море емоцій: погода у Туреччині відволікла бразильських легіонерів "Шахтаря" від тренування (відео)

Футболісти вперше наживо побачили снігопад.
Донецький "Шахтар" продовжує готуватись до весняної частини сезону на зборах у Туреччині.
Поки футболісти займалися у тренажерному залі, в Туреччині несподівано почався рясні снігопади.
Такі погодні умови неабияк здивували бразильських легіонерів, які вперше наживо побачили сніг.
Перший збір "Шахтаря" у Туреччині триватиме до кінця січня. У його рамках "гірники" провели контрольний матч з "Вольфсбергером" (24 січня), а також зустрінуться "Шахтарем" із Солігорська (28 січня) та "Црвеною Зіркою" (31 січня).
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
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