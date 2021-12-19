Артем Довбик з дружиною відпочиває на Мальдівах, фото - instagram.com/tema_dovbyk

Море, пляж і пристрасна романтика: як футболісти УПЛ насолоджуються зимовою відпусткою

Море, пляж і пристрасна романтика: як футболісти УПЛ насолоджуються зимовою відпусткою

Гравці вирушили до теплих країв, аби перевести дух після закінчення першої частини сезону.

12 грудня завершилася перша частина Чемпіонату України з футболу. Клуби української Прем’єр-ліги (УПЛ) вирушили на зимову паузу.

Перед тим, як розпочати навчально-тренувальні збори, футболісти отримали можливість перепочити та вже полетіли переважно до теплих країв.

ТСН Проспорт розповідає, де і як гравці вітчизняного чемпіонату набираються сил перед весняною частиною сезону, яка розпочнеться наприкінці лютого (базова дата 19-го туру УПЛ - 26 лютого).

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко полетів на Мальдіви разом з дружиною Маргаритою, своєю мамою та тещою, а також трьома дітьми.

"Тепер ви розумієте, яка я спокійна людина… Сподіваюся, бармен також готовий", - написав Тарас у себе в Instagram.

instagram.com/tarasstepanenko/

instagram.com/tarasstepanenko/

instagram.com/tarasstepanenko/

Лідер "Динамо" Віктор Циганков з дівчиною Романою також обрав для відпочинку Мальдіви. На узбережжі моря 24-річний футболіст освідчився своїй коханій.

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко зі своєю обраницею відновлює сили на пляжах Домінікани.

instagram.com/kornienko_vitya_

instagram.com/kornienko_vitya_

Форвард "Шахтаря" Георгій Судаков зі своєю другою половинкою вирушили до Домінікани. 19-річний талант "гірників" і збірної України повідомив у соцмережах, що скоро стане батьком.

"Під твоїм серцем стукає друге. Скоро нас буде троє", - підписав фотографії Георгій.

instagram.com/sudakov_11

instagram.com/sudakov_11

instagram.com/sudakov_11

instagram.com/sudakov_11

Півзахисник "Динамо" Денис Антюх з коханою полетіли до Дубаю. Компанію там їм склади інші гравці "біло-синіх" Денис Гармаш і Томаш Кендзьора.

instagram.com/antiukh

instagram.com/antiukh

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораєс вже встиг не лише в Дубаї побувати, а і повернутися на батьківщину до Бразилії.

instagram.com/jrmoraes10

instagram.com/jrmoraes10

Нападник "Дніпра-1" та герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик разом з дружиною вирушив на Мальдіви та ділиться з підписниками гарячими кадрами.

instagram.com/tema_dovbyk

Артем Довбик з дружиною відпочиває на Мальдівах, фото - instagram.com/tema_dovbyk

Досвідчений оборонець "Шахтаря" Сергій Кривцов теж не сидить удома - він запостив в Instagram фото з аеропорту перед вильотом до теплих країв.

instagram.com/kriva4/

Захисник "Динамо" Олександр Тимчик не став вирізнятися оригінальністю і також зупинив свій вибір на Мальдівах. Із красунею-коханою він там точно не занудьгує.

instagram.com/tymchyk_18

Бразильський латераль "Шахтаря" Додо скористався зимовою паузою, щоб побувати зі своєю обраницею на батьківщині.

instagram.com/dodo98

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар і його дружина Даша Савіна нарешті отримали можливість відгуляти медовий місяць. Пара ділиться яскравими кадрами з морського узбережжя, а колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги ще й хизується ефектними купальниками.

instagram.com/savinadasha

instagram.com/savinadasha

instagram.com/savinadasha

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