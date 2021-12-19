Море, пляж і пристрасна романтика: як футболісти УПЛ насолоджуються зимовою відпусткою

Гравці вирушили до теплих країв, аби перевести дух після закінчення першої частини сезону.
12 грудня завершилася перша частина Чемпіонату України з футболу. Клуби української Прем’єр-ліги (УПЛ) вирушили на зимову паузу.
Перед тим, як розпочати навчально-тренувальні збори, футболісти отримали можливість перепочити та вже полетіли переважно до теплих країв.
ТСН Проспорт розповідає, де і як гравці вітчизняного чемпіонату набираються сил перед весняною частиною сезону, яка розпочнеться наприкінці лютого (базова дата 19-го туру УПЛ - 26 лютого).
Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко полетів на Мальдіви разом з дружиною Маргаритою, своєю мамою та тещою, а також трьома дітьми.
"Тепер ви розумієте, яка я спокійна людина… Сподіваюся, бармен також готовий", - написав Тарас у себе в Instagram.
Лідер "Динамо" Віктор Циганков з дівчиною Романою також обрав для відпочинку Мальдіви. На узбережжі моря 24-річний футболіст освідчився своїй коханій.
Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко зі своєю обраницею відновлює сили на пляжах Домінікани.
Форвард "Шахтаря" Георгій Судаков зі своєю другою половинкою вирушили до Домінікани. 19-річний талант "гірників" і збірної України повідомив у соцмережах, що скоро стане батьком.
"Під твоїм серцем стукає друге. Скоро нас буде троє", - підписав фотографії Георгій.
Півзахисник "Динамо" Денис Антюх з коханою полетіли до Дубаю. Компанію там їм склади інші гравці "біло-синіх" Денис Гармаш і Томаш Кендзьора.
Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораєс вже встиг не лише в Дубаї побувати, а і повернутися на батьківщину до Бразилії.
Нападник "Дніпра-1" та герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик разом з дружиною вирушив на Мальдіви та ділиться з підписниками гарячими кадрами.
Досвідчений оборонець "Шахтаря" Сергій Кривцов теж не сидить удома - він запостив в Instagram фото з аеропорту перед вильотом до теплих країв.
Захисник "Динамо" Олександр Тимчик не став вирізнятися оригінальністю і також зупинив свій вибір на Мальдівах. Із красунею-коханою він там точно не занудьгує.
Бразильський латераль "Шахтаря" Додо скористався зимовою паузою, щоб побувати зі своєю обраницею на батьківщині.
Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар і його дружина Даша Савіна нарешті отримали можливість відгуляти медовий місяць. Пара ділиться яскравими кадрами з морського узбережжя, а колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги ще й хизується ефектними купальниками.
Читайте також:
"Боже мій, ти прекрасна": зіркова українська легкоатлетка приголомшила сексуальною фігурою в бікіні
Крученим ударом із центру поля: в Туреччині забили один з найкрасивіших голів сезону (відео)
Форвард "Аякса" перевершив досягнення Мессі, яке трималося 10 років