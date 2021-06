Моргенштерн і "Мальчик на девятке": футболісти збірної України склали плейлист команди на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка обрали, що будуть слухати під час першості континенту.

Гравці збірної України з футболу сформували плейлист національної команди на Чемпіонат Європи-2020. Вибір наших футболістів можна побачити на платформі Spotify.

Дивіться також: календар і результати матчів фінального турніру Євро-2020

Плейлисти кожної збірної, яка представлена на першості континенту, створювали капітани команд і "головні діджеї роздягалень", пише офіційний сайт УЄФА.

До плейлиста нашої збірної увійшли 9 пісень. Авторами трьох з них є російські виконавці: Моргенштерн - "Дуло", Dead Blonde - "Мальчик на девятке" та 10AGE - "Нету интереса".

Зазначимо, що Моргенштерну від квітня заборонений в'їзд до України. За поданням СБУ, реп-виконавця та музиканта було включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

Примітно, що українською представлена лише одна композиція: "Їхали козаки" гурту Тінь Сонця.

Також до плейлиста збірної України увійшли всесвітньо популярні хіти: The Weeknd - "Blinding Lights", Masked Wolf - "Astronaut In The Ocean", Lil Nas X - "Montero", Tiesto - "The Business", а також офіційна пісня Чемпіонату Європи "We Are The People" авторства Martin Garrix.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання